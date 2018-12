Die Diebe "tarnen" sich als Blumenverkäufer. Beim Anpreisen der Waren halten sie dem Opfer die Blumen unter die Nase und schränken so deren Sichtfeld ein. Einer der beiden Verkäufer redet auf das Opfer ein, der andere nutzt den Moment und greift in die Taschen des Opfers. Durch den Körperkontakt merkt das Opfer nicht, wenn der Komplize in die Jackentasche greift.

Aufdringliche Verkäufer sollte man nicht zu nah an sich heran lassen. Zudem sollte man die Wertsachen mit den Händen abschirmen, falls man doch bedrängt wird. Zudem ist es ratsam, das Angebot der Verkäufer lautstark abzulehnen, um Passanten auf die Situation aufmerksam zu machen.