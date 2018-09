Tachomanipulation selbst erkennen

Blick ins Serviceheft hilft nicht

Der Tipp, auf Einträge in Serviceheften und auf Aufkleber vom Ölwechsel zu achten, ist inzwischen überholt. Im Internet kann man Blanko-Unterlagen kaufen, die von den Betrügern passend ausgefüllt werden. Bessere Anhaltspunkte findet, wer auf Abnutzung an Lenkrad, Pedalen und Schaltknauf achtet. Allerdings sind Autos, die viel im Kurzstreckenbetrieb gefahren wurden, hier deutlich stärker abgenutzt als reine Langstreckenfahrzeuge.

App liest Steuergeräte im Auto aus

Aussagekräftiger ist es, mit einer speziellen App die Steuergeräte des Autos auszulesen. Dafür benötigt man einen Adapter, der sich mit der Diagnosesteckdose des Wagens verbinden lässt. Kosten: Einmalig etwa 30 bis 70 Euro. Man muss allerdings einen Adapter passend zur Automarke kaufen, die man prüfen will.

Die Software kann zahlreiche Steuergeräte im Wagen auslesen – meistens wird der Tachostand nur in einem der Steuergeräte verändert, er ist aber in mehreren der Bordcomputer hinterlegt. Unstimmigkeiten lassen sich so aufdecken.

Zudem kann die App die Betriebsstunden des Fahrzeugs auslesen und eine Durchschnittsgeschwindigkeit errechnen. Wurde das Fahrzeug angeblich nur mit Schrittgeschwindigkeit bewegt, ist klar, dass da etwas nicht stimmen kann.