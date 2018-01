Gebrauchtwagen: Falsche Tachostände sorgen für Ärger

Beim Kauf eines Gebrauchtwagens kann man das Fahrzeug im Vorfeld noch so genau prüfen – am Ende spielt auch immer eine gute Portion Vertrauen gegenüber dem Verkäufer mit. Dem Verkäufer zu vertrauen könnte noch schwieriger werden, wenn man sich die Zahlen zum Thema manipulierte Tachostände vor Augen hält: Nach Schätzungen der Polizei ist jeder dritte Gebrauchtwagen in Deutschland davon betroffen.

Betrug nur schwer nachzuweisen

Betrüger, die durch einer zu niedrigen Gesamtkilometerzahl den Kaufpreis ihres Fahrzeugs nach oben treiben wollen, machen im Schnitt ein Plus von 3.000 Euro. Für den Käufer doppelt ärgerlich, denn er zahlt nicht nur einen zu hohen Preis. Bei einer falschen Kilometerzahl hält er wahrscheinlich auch Wartungsintervalle falsch ein, was zum Beispiel bei Verschleißteilen wie dem Zahnriemen zu Schäden führen könnte.

Doch wie schützt man sich als Autokäufer vor solchen Betrügereien? Tatsächlich ist es sehr schwer, einen falschen Tachostand nachzuweisen. Selbst Kfz-Gutachter müssen zum Teil einen sehr hohen Aufwand dafür betreiben. Manchmal ist es auch gar nicht möglich.