Entsorgen billiger als neu verkaufen

Ein Grund für die Entsorgung sind die Kosten: Wegwerfen kostet im Schnitt nur 85 Cent pro Artikel. Es wäre viel teurer, die Ware weiter zu verwerten. Und noch dazu aufwendiger, vor allem für kleinere Händler. Manche wüsste auch nicht, wer eine Spende überhaupt gebrauchen kann und welchen Wert die Ware noch hat. Die meisten Produkte, die am Ende weggeworfen werden, kosten weniger als 15 Euro.

Gesetzliches Wegwerfverbot schwer zu kontrollieren

Dementsprechend gering sei dann meistens auch die Qualität, so die Forscher. Immerhin gut die Hälfte der Produkte kann nicht mehr aufbereitet werden oder ist technisch defekt. "Eine Entsorgung ist oftmals alternativlos", heißt es in der am Mittwoch (09.10.2019) veröffentlichten Studie. Nach Einschätzung der Forschungsgruppe macht es deshalb auch keinen Sinn, das Wegwerfen wie in Frankreich gesetzlich zu verbieten. Zumal das kaum kontrollierbar wäre.