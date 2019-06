Bei den anderen hat's geklappt?

Die anderen Gründer sind noch im Rennen, aber auch da gab es Probleme: eine Insolvenz, Streit im Gründerteam, verworfene Geschäftsideen. Die Serie hat bisher vor allem eines gezeigt: In den Medien geht es beim Thema Start-ups oft um schnelle Millionen-Finanzierungen und hippe Events. Tatsächlich braucht man als Gründer aber im Alltag oft sehr viel Ausdauer und Frustrationstoleranz.

Womit haben die Gründer am ehesten zu kämpfen?

Eine große Herausforderung für viele Gründer war, ein Produkt zu finden, das tatsächlich zu den Bedürfnissen der Kunden passt. Ein Beispiel ist Foodtracks aus Münster: Die Gründer wollten einen selbstlernenden Algorithmus entwickeln, der Bäckern automatisch prognostiziert, wie viel Ware sie an welchem Tag und bei welchem Wetter einkaufen müssen, damit am Abend nichts übrig bleibt. So wollten sie verhindern, dass Bäckereien überflüssige Backware in den Müll werfen.

Eigentlich eine gute Idee, die zwar viele Bäcker lobten - aber wenige wirklich anwenden wollten. Es hat über ein Jahr gedauert bis die Gründer herausgefunden haben, warum: Für viele Bäckereien war ihre Geschäftsidee zu fortgeschritten. Die brauchten erstmal ein digitales Warenwirtschaftssystem, bevor sie über selbstlernende Algorithmen nachdenken konnten.

