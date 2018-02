Reisen vom Discounter

Keine Angst vor „Absteigen“

Reisende müssen also keine Angst haben, in schäbigen Absteigen zu landen oder bei der Kreuzfahrt selber rudern zu müssen. Häufig finden sich dieselben Hotels, die die Discounter anbieten, auch in den Katalogen der großen Reiseveranstalter. Dasselbe gilt für Rundreisen, die häufig in ganz ähnlicher Form wie beim Discounter angeboten werden.

Schnäppchen bei Discountern

Das Magazin Clever Reisen hat vor kurzem die Preise zwischen Discountern und anderen Reiseveranstaltern verglichen. Mit dem Ergebnis, dass die Discounter mittlerweile auch preisgünstige Angebote haben. "2013 waren die Reisen beim Discounter noch teuer", sagt Clever-Reisen-Chefredakteur Jürgen Zupancic: "Bei unserem zweiten Test 2017 haben wir dagegen viele Preis-Rosinen gefunden." Zupancic empfiehlt trotzdem, unbedingt die Preise mit anderen Anbietern zu vergleichen.

Preisvergleich schwierig

Das ist allerdings nicht ganz einfach. Häufig bieten die Discounter zwar ganz ähnliche Reisen wie TUI und Co, allerdings in anderen Paketen. Beim Discounter gibt es häufig noch Gratis-Extra-Leistungen wie einen Yoga-Kurs, eine Wandertour oder im Winter das Hotel inklusive Skipass. Das macht einen genauen Vergleich schwierig.

Wenig Angebote in den Ferien

Die wirklich preiswerten Angebote gibt es aber meistens nur außerhalb der Schulferien. Das Angebot richtet sich also eher an Menschen, die keine schulpflichtigen Kinder haben.

Stand: 06.02.2018, 00:00