Pakete für die Nachbarn annehmen - Pflichten und Alternativen

Alternative: Persönliche Paketkästen

Die Paketdienste bieten mittlerweile verriegelte Paketkästen oder -taschen an, zum Kauf oder zur Miete. Diese werden vor der eigenen Haustür aufgestellt und lassen sich nur per Chip oder Code öffnen. Bei DHL und bei den anderen großen Anbietern Hermes, DPD und GLS (Firma "Parcellock") kosten sie je nach Größe zwischen rund 100 und gut 500 Euro. In Mehrparteienhäusern können sich Nachbarn die Kosten teilen.Ähnlich funktioniert das System der Firma PakSafe. Hier wird eine schnittfeste Tasche (ca 100 Euro) an der Wohnungstür befestigt, in die der Paketbote die Ware legt. Das hochwertige mechanische Schloss kann nur der Eigentümer öffnen. Das System ist deutschlandweit einsetzbar.

Alternative: Pakete auf die Arbeit schicken lassen

Grundsätzlich ist es auch erlaubt, private Pakete zum Arbeitsplatz zu schicken. Voraussetzung ist allerdings eine Genehmigung des Chefs. Dieser kann Pakete verbieten, wenn die Zustellung den Betriebsablauf stört oder die Arbeit darunter leidet. Wer dagegen verstößt, riskiert eine Abmahnung und im Wiederholungsfall die Kündigung.