Muss ich jetzt damit rechnen, ein gefährliches Paket zu bekommen?

Die Polizei in Brandenburg teilte mit, dass bislang kleine Unternehmen betroffen gewesen seien. Sendungen an Privatpersonen seien aber nicht auszuschließen, hieß es. Am Montag (04.12.2017) war in den Staatskanzlei in Erfurt ein verdächtiges Paket aufgetaucht, das sich als Warensendung entpuppte. Bei der Bußgeldstelle der Polizei in Gransee im Norden Berlins stellte sich der Inhalt eines Pakets nach der Prüfung als harmloser Christstollen heraus.

Wie erkenne ich ein potenziell gefährliches Paket?

Dazu hat die Polizei am Wochenende ein paar Tipps gegeben.