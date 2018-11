Fristen einhalten

Das Widerrufsrecht gilt 14 Tage ab Erhalt der Ware. Kommt die in mehreren Lieferungen, beginnt die Frist für alle Artikel erst mit dem Erhalt des letzten. Dann reicht es, den Widerruf innerhalb von 14 Tagen erst einmal per Mail, Fax oder Brief zu erklären. Vor dem Zurückschicken einmal auf die Seite des Anbieters oder in seine Mails schauen – oft gibt es Tipps zur Abwicklung der Retoure.