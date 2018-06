Online-Reinigungen im Test

Karton oder Abholservice

Wer keinen geeigneten Karton zum Verschicken der Wäsche zu Hause hat, kann sich einen Karton der Anbieter zusenden lassen. Ansonsten reicht es, ein entsprechendes Etikett auszudrucken und auf die eigene Verpackung zu kleben. Als besonderen Service bieten manche Anbieter gegen Aufpreis auch an, das Paket direkt von zuhause abzuholen. Das machen aber mittlerweile auch viele Reinigungen um die Ecke.

Reinigung soll nur drei Tage dauern

" Nach nur drei Tagen liefern wir Ihnen alles frisch gereinigt zurück ", so das Versprechen auf der Internetseite. Den Postweg müssen Kunden jedoch noch einmal dazu rechnen, sodass man auch gut sechs Tage - also doppelt so lang - auf seine gewaschene Wäsche warten muss. Und am besten Zuhause ist, wenn das Paket kommt, ansonsten kann es zu weiteren Verzögerungen kommen. Beispielsweise, wenn das Paket an eine Post-Station geht oder beim Nachbarn abgegeben wird.

Gewaschen, gefaltet und auf Wunsch auch gebügelt

Die saubere Wäsche wird in einem wiederverwendbaren Pappkarton nach Hause geliefert. Damit die Wäsche während des Transports nicht zerknittert, wird jedes Teil nochmal zusätzlich mit Pappe und Papier verpackt, sodass schon bei wenigen Teilen viel Verpackungsmüll entsteht. Auch der Versand nach Hannover, wo die eigentliche Reinigung erfolgt, verschlechtert die Ökobilanz der Online-Reinigung.

Stand: 21.06.2018, 12:23