Bisher war Online-Shopping mit Kreditkarte relativ einfach: Es reichte vom Prinzip her aus, die Kartennummer, Prüfziffer und Ablaufdatum anzugeben. Leider ist das Verfahren nicht besonders sicher. Jeder, dem es gelingt, die Kartendaten auszuspionieren, kann damit relativ einfach im Internet auf Shopping-Tour gehen.

Neue Sicherheitsprüfungen bei Kreditkartenzahlungen

Das Bezahlen im Netz soll sicherer werden

In Zukunft müssen sich Käufer auch beim Online-Kauf per Kreditkarte mit zwei weiteren Sicherheitsfaktoren identifizieren. Zum Beispiel eine TAN und ein Passwort. Die TAN bekommt der Karteninhaber etwa per SMS aufs Handy geschickt. Oder er muss den Kauf erst per Fingerabdruck in einer App auf dem Smartphone bestätigen.

Finanzaufsicht gewährt Schonfrist