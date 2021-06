Neobroker: So beeinflussen uns Trading-Apps

Intuitiv und impulsiv

Doch die Trading-Apps beeinflussen offenbar die Art und Weise, wie sich die Anleger an der Börse verhalten. "Das Smartphone befördert ein intuitives und impulsives Handeln, das ist meist keine gute Idee, wenn man auf den Erfolg der Trader schaut" , sagt Prof . Dr . Andreas Hackethal von der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Er hat das Anlageverhalten der Nutzer von Trading-Apps genauer untersucht.

Ergebnis seiner Untersuchung: Über das Smartphone handeln Anleger deutlich riskanter als über die Desktop-Anwendungen klassischer Banken. Außerdem orientierten sich die Nutzer beim Kauf der Aktien an den Gewinnern und Verlierern des Vortages. Unterstützt werde das durch die optische Gestaltung der Apps, indem etwa stark steigende oder extrem fallende Kurse durch rot beziehungsweise grün blinkende Ziffern hervorgehoben werden. Auch Ranglisten mit Aktien, die zuletzt oft gehandelt wurden, animierten die Nutzer zum Kaufen oder Verkaufen.