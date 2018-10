Neue Musterklage bringt VW-Kunden Zeit

Im Musterprozess werden dann die grundsätzlichen Rechtsfragen geklärt. Also etwa, ob der Autobauer seine Kunden mit der Software vorsätzlich geschädigt hat. Einigen sich die Parteien in einem Vergleich, könnten Kunden direkt davon profitieren und zum Beispiel Geld bekommen.

Große Kritik an der neuen Klageart

Endet das Verfahren mit einem Urteil, muss sich jeder VW-Kunde selbst um seinen individuellen Anspruch kümmern und zum Beispiel klagen. Dabei kann er sich zwar am Musterurteil orientieren, trägt aber das Kostenrisiko. Gerade an diesem Aspekt setzt schon jetzt viel Kritik an.

Der Deutsche Juristentag hat die Musterfeststellungsklage als "unzureichend" abgelehnt. Stattdessen sprachen sich die Experten für eine Gruppenklage aus. Dadurch könnten Konzerne direkt auf Zahlung verklagt werden, so Jura-Professorin Beate Gsell. Sie leitete die Fachgruppe auf dem Juristentag.