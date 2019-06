Knapp 8,4 Millionen Tonnen Müll sind 2017 in NRW angefallen. Der größte Teil entfällt auf den Haus- und Sperrmüll, Wertstoffe machen knapp ein Drittel aus. Doch was bedeuten diese Mengenangaben? Wir haben sie umgerechnet - in die Müllmenge pro Kopf in NRW und die Anzahl von Lastwagen, die nötig sind, um dieses Gewicht abzutransportieren.

