Die Produkte mit der meisten Luft in der Verpackung waren ein Griesbrei, ein Risotto und Geschirrspültabs. " Alle reden davon, dass Verbraucher bewusster konsumieren und Müll vermeiden sollen, doch in den Supermarktregalen ändert sich seit Jahren nichts ", kritisierte Armin Valet von der Hamburger Verbraucherzentrale bei der Vorstellung der Ergebnisse. " Dort stehen nach wie vor viele Produkte, deren Inhalt sich in einer übermäßig großen Packung verliert. "

Rechtlich sind Luftverpackungen in Ordnung

Dabei ließe sich viel Verpackungsmaterial einsparen, wenn die Verpackungen vollgefüllt wären. Rein rechtlich sind Luftpackungen kaum zu beanstanden, wie Valet erklärte. Fehlende Vorgaben im Eich- und Verpackungsrecht geben Herstellern viel Freiraum bei der Gestaltung ihrer Produkte.