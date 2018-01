Fans von vegetarischen Fleischersatzprodukten kaufen häufig viel Luft: Zwischen 30 und 70 Prozent an unbefülltem Raum – und zwar bezogen auf das Volumen der Verpackung – stellte die Verbraucherzentrale NRW bei der Überprüfung von 28 Produkten fest.

Verbraucherschützer kritisieren bewusste Täuschung

"Die Lebensmittelproduzenten scheuen sich nicht, Verbraucher, die sich bewusst fleischlos ernähren, auch bei alternativen Produkten über die wahre Füllmenge zu täuschen, um mit dem Absatz ihrer Artikel Kasse zu machen" , kritisiert Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der Verbraucherzentrale NRW, die zahlreichen Täuschungsversuche in der Lebensmittelbranche auch bei diesen alternativen Trendprodukten.

Mogelpackung: Süßigkeiten

Bekannt sind überdimensionierte Verpackungen auch aus dem Süßwarenbereich, wo Hersteller mit Hohlraum in Verpackungstüten mogeln. Das Ärgernis offenbart sich oft erst nach dem Öffnen der Packung. Dieses Beispiel ist nur zur Hälfte mit Schokolade gefüllt – 2011 genau wie beim aktuellen Nachfolgeprodukt.

Leider wollte sich der Hersteller dazu nicht äußern. Bleibt zu hoffen, dass sich die Verbraucherbeschwerden letztlich auszahlen. Auch diese laut Hersteller " empfindliche Gebäckpraline " kommt in Relation zum Inhalt in einer überdimensionalen Tüte.

Wie viel Luft ist zum Schutz nötig?

Wieso? Laut Herstellerantwort muss der Beutel " ein ausreichendes Volumen haben " , um die Süßigkeit beim Transport zu schützen. Notwendig ist die Luft aber doch nur aufgrund der Tütenverpackung. Wieso hat man sich hier nicht für eine klassische Pralinenschachtel entschieden?

Gesetzliche Regelung gibt Spielraum

Wieso wird so viel Luft in Beuteln überhaupt offiziell genehmigt? Das Problem: Das Eichgesetz ist in dieser Sache mehr als schwammig formuliert. " Fertigpackungen müssen so […] befüllt sein, dass sie keine größere Füllmenge vortäuschen, als in ihnen enthalten ist. " §7 Absatz 2

Hersteller nutzen Grauzone aus

Die Eichdirektionen in Deutschland haben sich zwar auf einen maximalen Hohlraum von 30 Prozent pro Verpackung verständigt. Einen gesetzlich festgelegten Grenzwert gibt es aber nicht. Die Hersteller reizen diesen Graubereich aber gerne aus, um den Verbrauchern weniger teuren Inhalt zu verkaufen. Luft gibt’s gratis.

Verbraucherschützer fordern volle Packungen