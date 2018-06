Kühle Wohnung mit mobilen Klimageräten

Anschaffungskosten und Stromverbrauch

Mobile Klimageräte sind im Handel zwischen 250 und 600 Euro zu haben, einzelne Modelle können sogar bis zu 1700 Euro kosten. Mobile Klimageräte verbrauchen relativ viel Strom: rund einen Kilowatt pro Stunde. Bei einem gerundeten Strompreis von 30 Cent kostet der achtstündige Betrieb in der Nacht also 2,40 Euro. Da kommt ziemlich was zusammen.

Lautstärke

Die meisten Hersteller geben Betriebslautstärken von circa 60 Dezibel an, das entspricht einem Radio oder Fernseher in Zimmerlautstärke. Die Kompressoren können auch Brummen und Surren verursachen.

Empfehlung

Experten empfehlen, solche mobilen Klimageräte nur für Temperaturspitzen einzusetzen, also wenn es wirklich extrem heiß wird. Außerdem ergibt es Sinn, die Geräte bereits vor dem Schlafengehen laufenzulassen und nicht die ganze Nacht, allein wegen der Geräuschkulisse. Beim Kauf sollte man auf die Nennkühlleistung und die Energieeffizienzklasse achten. Diese gibt an, wie effizient ein Gerät Strom in Leistung umsetzt und wirkt sich also auf den Verbrauch aus. Oft gibt der Hersteller auch an, wie viel Kubikmeter Luftvolumen das Gerät schafft. Die Angabe ist nicht mit der Quadratmeterzahl zu verwechseln. Mobile Klimageräte, die das Kältemittel R410a verwenden, sind nicht zu empfehlen. Dieses ist ökologisch bedenklich und wird deshalb auch EU-weit ab dem 1.1.2025 verboten. Die Geräte sind also nicht mehr zukunftstauglich.

Stand: 05.06.2018, 05:00