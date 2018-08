Schuljahr startet neu - Schulen bleiben marode

Bedarf in NRW mit am größten

Die größten Veränderungen wären an Schulen in größeren Städten notwendig, weil dort die Schülerzahlen besonders stark gewachsen sind. Blickt man auf die Bundesländer, wird außerdem deutlich: Am stärksten gestiegen ist der finanzielle Bedarf vor allem in NRW und Süddeutschland. Ein Grund: Die Baupreise steigen und das macht anstehende Projekte teurer.

"Gute Schule 2020" kaum genutzt

Dennoch werden Förderprogramme bisher nur wenig genutzt. Recherchen des WDR im Januar zeigten, dass im vergangenen Jahr nur etwa die Hälfte der Gelder aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" abgerufen wurden.

KfW fordert Neuregelung kommunale Finanzen

Ähnliche Probleme gibt es bei Förderprogrammen des Bundes. Ein Grund: Oft müssen Kommunen bei Ausschreibungen lange Fristen beachten oder ihn fehlt Personal, sodass sie die Fördermittel nicht nutzen können.

Um das zu ändern, könnte die Politik Förderprogramme entfristen. Vor allem aber sollten die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Kommunen neu geregelt werden, fordert die KfW-Bank: Kommunen sollten finanziell besser ausgestattet werden, um Aufgaben wie die Schulsanierung dauerhaft vorantreiben zu können.