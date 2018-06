Wer bei Lotto immer gewinnt

Lotto ist ein Milliarden-Geschäft. Pro Jahr nehmen die Lotto-Gesellschaften in Deutschland rund sieben Milliarden Euro ein. Die größte Lotto-Gesellschaft in Deutschland ist die Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG, oder kurz Westlotto, und hat ihren Sitz in Münster. Im vergangenen Jahr hat sie über 1,6 Milliarden Euro eingenommen – und davon die Hälfte als Gewinne an die Lottospieler wieder ausgeschüttet. Und die andere Hälfte?

Vermittlungsprovisionen und Verwaltungsgebühren

Rund acht Prozent der Einnahmen werden als Vermittlungsprovisionen an die fast 3.400 Lotto-Annahmestellen in ganz NRW und an die Vermittler im Internet weitergegeben. Zwei Prozent bekommt die Verwaltung. Davon werden beispielsweise die Mitarbeiter von Westlotto bezahlt.