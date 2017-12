Kurzzeit-Versicherungen in der Kritik

Am Smartphone liest man kein Kleingedrucktes

Kurzzeitversicherungen locken damit, dass man sie schnell und einfach mobil per Handy-App abschließen und online bezahlen kann – das Paket für den Ski-Urlaub etwa direkt vor Ort, auf der Skipiste. Diese Spontaneität geht aber zu Lasten der Information: An einem kleinen Smartphone-Display dürfte sich kaum jemand die Mühe machen, Versicherungsbedingungen zu lesen.

Kurzzeitlösungen letztlich teurer

Eine Versicherung zum Preis von wenigen Euro am Tag wirkt zunächst billig, aber nur auf den ersten Blick. Sobald man sie über mehrere Tage oder mehrmals im Jahr braucht, relativiert sich der Preis. So kostet eine Auslandskrankenversicherung für 5 Tage 7,50 Euro. Zum Vergleich: Für 10 bis 15 Euro bekommt man schon eine gute Police für ein ganzes Jahr.

Ganzjährig versichern meist sinnvoller

Kurzzeit-Versicherungen eignen sich allenfalls als Notlösung, so eine Sprecherin des Bundes der Versicherten. Besser versichert sei man aber in der Regel mit einer guten Ganzjahres-Police. Und die kann man heutzutage online ebenfalls kurzfristig abschließen. Bei einer Auslandskrankenversicherung zum Beispiel ist es meist kein Problem, den Versicherungsbeginn schon auf den nächsten Tag zu legen, und sich den Abschluss per Mail bestätigen zu lassen.

Stand: 13.12.2017, 00:00