Ein Vergleich der Konto-Modelle lohnt sich

Wer von einer Gebührenerhöhung betroffen ist, sollte zunächst prüfen, ob seine eigene Bank ein Kontomodell anbietet, das besser zu den eigenen Bedürfnissen passt. Dabei gilt es zu überlegen: Welche Leistungen sind mir bei meiner Bank wichtig? Will ich eine nahe gelegene Filiale haben oder reicht Online-Banking? Wie oft überweise ich im Monat Geld?

Brauche ich eine Filiale - oder reicht Online-Banking?

Gleichzeitig kann es sich lohnen, bankübergreifend Gebühren zu vergleichen - das ist allerdings mit Aufwand verbunden. Wer wissen will, was verschiedene Konto-Modelle bei einer Bank kosten, tippt am besten den Namen seiner Bank und das Stichwort "Entgeltinformation" in eine Suchmaschine ein. So findet man die gesetzlichen Informationsblätter, die jede Bank ihren Kunden bereitstellen muss.

20 Banken im exemplarischen Vergleich