Geschenke-Check – Kameras für Kinder

Nikon Coolpix W100 – die Wasserfeste

Auch die Nikon gibt es in knallbunten Farben. Sie ist mit einem recht robust wirkenden Gehäuse ausgestattet. Die Kamera macht mit ihren 13,2 Megapixeln ordentliche Bilder, zoomt mit ihrem Objektiv dreifach und filmt in Full-HD-Qualität. Der Clou: Die Kamera ist wasserfest, laut Nikon bis zu einer Tiefe von zehn Metern. Die Kamera kostet circa 140 Euro und ist die Teuerste im Check.

Sofort ein Bild? Fujifilm Instax Mini 9

Die Sofortbildkamera ist bei unseren Nachwuchsfotografen fast am besten weggekommen. Offenbar ist das Prinzip "Sofortbild" keine Frage von Generationen. Sobald der Auslöser gedrückt wurde, kommt das obligatorische Surren und ein weißes Kärtchen schiebt sich aus dem Schlitz an der Seite. Auch dieses Modell gibt es in bunten Farben – das Einlegen der Filme und die etwas gewöhnungsbedürftige Handhabung könnten aber für kleinere Kinder schwierig sein.

Die Fujifilm ist mit circa 70 Euro zwar recht günstig, allerdings kommen noch die Kosten für Filme obendrauf – und die haben es in sich. Ein Zweier-Pack Filme mit zehn Bildern kostet 14 bis 15 Euro und ist – besonders von Kindern – sehr schnell "verknipst".