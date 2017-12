Mehr Pakete, mehr Umsatz - ein Branchenüberblick

Die massive Expansion auf dem Paketmarkt hat laut BIEK auch zahlreiche neue Jobs gebracht. Ende 2016 seien knapp 220 000 Menschen in der Branche beschäftigt gewesen, 10 000 mehr als 2015, wie es in der Studie heißt. Doch für die vielen Paketboten in Deutschland bedeutet der Job vor allem auch: Knochenarbeit, Hektik und Stress.