45 Prozent des Umsatzes in Supermärkten kommt mittlerweile per Karte rein, in Bekleidungsgeschäften sind es sogar gut zwei Drittel. Selbst auf den Wochenmärkten in NRW akzeptiert schätzungsweise jeder zehnte Stand Giro- oder Kreditkarten, zeigt eine WDR-Stichprobe bei drei Märkten.