Kapital-Lebensversicherungen halten oder kündigen?

Alt ist besser als neu

Bei Kapital-Lebensversicherungen zahlt man einen Teil der Prämie für die eigentliche Lebensversicherung, für das Risiko. Ein weit größerer fließt in die Kapitalbildung. Der Ertrag wird dann Ablauf ausgezahlt. Für diesen Teil gibt es eine gesetzlich vorgeschriebene Mindestverzinsung – zurzeit 0,9 Prozent. Sie lag aber auch schon mal bei bis zu vier Prozent. Solche Altverträge können sich deshalb rentieren. Denn solche Erträge sind heute mit anderen Sparformen nicht zu erzielen. Diese Mindestverzinsung macht vielen Lebensversicherern zu schaffen. Einige haben deshalb ihr Geschäft mit Kapital-Lebensversicherungen eingestellt und wickeln nur noch die Altverträge ab oder verkaufen sie an Finanzinvestoren. Neue Kapital-Lebensversicherungen lohnen sich nach Ansicht von Verbraucherschützern nur, wenn der Arbeitgeber einen großen Teil der Beiträge übernimmt.

Elegant aussteigen: Rückabwicklung

Viele Lebensversicherungen, die zwischen 1994 und 2007 abgeschlossen wurden, enthalten Formfehler. Dabei geht es um die Widerrufsbelehrung. Wenn sie zum Beispiel nicht groß genug oder unvollständig in den Verträgen abgedruckt ist, kann der Kunde den Vertrag rückabwickeln. Das heißt: Er bekommt alle Beiträge zurück, die in die Kapitalbildung geflossen sind – einschließlich Provisionen und Zinsen. Fachleute der Verbraucherzentralen, vom Bund der Versicherten oder unabhängige Berater helfen dabei festzustellen, welche Verträge betroffen sind.

Ende mit Schrecken?

Wer eine schlecht laufende Versicherung hat, kann sie zurückgeben. Der Rückkaufswert ist allerdings in der Regel sehr bescheiden. Zweite Möglichkeit: beitragsfrei stellen. Also nichts mehr einzahlen und die Versicherung bis zum Ablauf ruhen lassen. In der Regel gilt: Alte Verträge sind besser als neue. Lange Restlaufzeiten schlechter als kurze. Die Verbraucherzentrale Hamburg bietet an, die Kapitallebensversicherung individuell zu prüfen. Eine genaue Analyse der Vertrages kostet 85€. Die Unterlagen kann man einscannen und per Mail schicken.