Hier gibt es staatliche Unterstützung für Familien

Als Alternative zum Kindergeld können Eltern auch vom so genannten Kinderfreibetrag profitieren. Sie dürfen dabei aktuell je Kind 8.388 Euro im Jahr verdienen, ohne dieses Einkommen versteuern zu müssen. Eltern bekommen zunächst das Kindergeld ausgezahlt, am Ende des Jahres prüft das Finanzamt dann automatisch, ob die Freibeträge für die Eltern nicht günstiger sind. In der Regel lohnen sich die Freibeträge nur für Familien mit einem vergleichsweise hohen Einkommen.

Kinderzuschlag

Familien mit geringem Einkommen haben neben dem Kindergeld Anspruch auf den Kinderzuschlag. Seit Anfang 2022 liegt der monatliche Höchstbetrag bei 209 Euro. Die Bundesregierung hat außerdem einen so genannten Sofortzuschlag beschlossen. Ab dem 1. Juli bekommen so knapp Millionen von Armut betroffene Kinder in Deutschland monatlich einen Zuschlag in Höhe von 20 Euro.