Investment-Gap: Mehr Frauen an die Börse!

Wo sind die Frauen an der Börse? Aktuell legen über 12 Millionen Deutsche ihr Erspartes in Aktien und Fonds an. Darunter sind nur ein Drittel Frauen. Das zeigen die aktuellen Zahlen des Deutschen Aktieninstituts. Dazu kommt, dass Frauen im Schnitt immer noch weniger verdienen. Und dadurch auch weniger investieren und sparen können. Im Jahr 2020 lag das unbereinigte Gender-Pay-Gap bei 18 Prozent, daran erinnert der Equal-Pay-Day am 7. März 2022. Das liegt zum Beispiel daran, dass Frauen häufiger in schlechter bezahlten Berufen arbeiten, in Teilzeit oder unbezahlte Care-Arbeit übernehmen. Also zum Beispiel die Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen. Aber auch, wenn man das alles rausrechnet, werden Frauen im Schnitt schlechter bezahlt.