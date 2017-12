Hoffnung für Niki-Flugreisende

Erst Air Berlin und jetzt die Ferienflieger-Tochter Niki: Wieder geht eine Airline Pleite. Zunächst sah es so aus, als schauten die Passagiere wieder in die Röhre und würden kein Geld zurück bekommen. Am Donnerstagnachmittag (14.12.17) allerdings teilte Insolvenzverwalter Lucas Flöther mit, dass Inhaber der 200.000 direkt bei Niki erworbenen Tickets den Reisepreis voraussichtlich voll erstattet bekämen. Allerdings nur, wenn sie ihre Tickets nach dem Insolvenzantrag von Air Berlin Mitte August 2017 erworben hätten. Dies gelte für Tickets mit Reisezeitraum bis Ende Oktober 2018.