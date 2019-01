Mit Haushalts-Apps die Finanzen im Griff

Anbieter suchen

Das Angebot an Haushaltsbuch-Apps ist riesig. Die meisten Anbieter unterscheiden zwischen kostenlosen Basis- und kostenpflichtigen Premiumversionen. Letztere enthalten mehr Anwendungen, oft erfüllen aber auch die kostenlosen Apps ihren Zweck. Ein mobiles Haushaltsbuch sollte vor allem übersichtlich und leicht zu bedienen sein.

Zahlungen eingeben

Ähnlich wie beim klassischen Haushaltsbuch muss der Nutzer alle Ein- und Ausgaben manuell in die Budget-App eintragen. Allerdings haben auch einige Anbieter, darunter mehrere Banken, Finanz-Apps, die sich mit den Online-Konten verknüpfen lassen. So sind alle Zahlungsvorgänge automatisch erfasst. Allerdings muss auch dann wieder manuell eingegeben werden, wofür genau das abgehobene Bargeld ausgegeben wurde. Die Apps rechnen zudem vorausschauend aus, wie der Kontostand am Ende des Monats aussieht - also welche Abbuchungen etwa für Miete oder Strom bis dahin noch anstehen.