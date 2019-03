Wenn Getränke gratis an die Haustür kommen

Das lästige Schleppen von schweren Getränkekästen ist Vergangenheit – zumindest für diejenigen, die bei Lieferdiensten bestellen. Die Anbieter unterscheiden sich jedoch in einigen Punkten, etwa beim Mindestbestellwert. Das Unternehmen Flaschenpost zum Beispiel beliefert Kunden bei Bestellungen ab 20 Euro, bei Rewe muss man sogar Getränke für 50 Euro kaufen. Auch lokale Anbieter liefern Getränke bis an die Tür, wie etwa M&C mit Sitz in Hürth. Dort muss der Kunde mindestens drei Kästen bestellen.