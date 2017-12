Geschenke-Check – Spielekonsolen

Sony vs. Microsoft – Die Platzhirsche

Schon seit Jahren liefern sich der japanische Elektronikriese Sony und der amerikanische Softwareanbieter Microsoft ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Konsolenmarkt. Die aktuellen Standardmodelle sind die Playstation PS4 von Sony und die Xbox One von Microsoft. Zuletzt haben beide Hersteller aber noch einmal aktualisierte Versionen herausgebracht: die PS4 Slim und PS4 Pro sowie die Xbox One X.

Die PS4 Slim kann in etwa das gleiche wie die herkömmliche Konsole, allerdings ist sie - wie der Name schon sagt - schlanker. Eine wirkliche Neuerung war die PS4 Pro, deren Prozessor doppelt so leistungsstark ist. Das hilft besonders bei Spielen in hochauflösender Bildqualität sowie Virtual-Reality-Anwendungen. Kostenpunkt: bis zu 400 Euro.

Microsofts neueste Konsole heißt Xbox One X und bietet mehr Arbeitsspeicher und einen besseren Grafikprozessor als die PS4 Pro. Das ist vor allem für Gamer interessant, die ihre Spiele in der bestmöglichen Auflösung auf Ultra-HD-Fernsehern spielen wollen. Sie müssen dafür aber auch rund 500 Euro für die Xbox One X berappen. Wer dagegen schon eine klassische Xbox One besitzt, kann in der Regel dabei bleiben - neue Spiele lassen sich weiterhin auch auf der alten Konsole spielen.