Die Schlümpfe

Die Schlümpfer feiern 2018 ihren 60sten Geburtstag. Ihr Zeichner, Peyo, wird 1928 in Brüssel geboren.1958 zeichnet Peyo für Franquins Zeitschrift "Spirou" eine Geschichte, in der "Johann und Pfiffikus" in einem verwunschenen Wald eine magische Flöte mit sechs Löchern finden. Sie gehört unsichtbaren Wichten, die den Zauberwald bevölkern und sich selbst "Schtroumpfs" - zu deutsch: "Schlümpfe" - nennen. Anfang der 60er Jahre kommen die Schlümpfe auch nach Deutschland: als Comic in Rolf Kaukas Zeitschrift "Fix und Foxi", aber auch in Form kleiner Spielzeugfigürchen aus Weichplastik, die die Kinderzimmer erobern.