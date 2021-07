In fünf Schritten zum Finanzplan fürs eigene Leben

4. Das Sparen beschleunigen

Wer sein Geld einfach nur auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto parkt, kann sich momentan sicher sein, dass das Gesparte im Laufe der Zeit an Wert verliert. Weil die Zinsen hier aktuell niedriger sind als die Inflation, verringert sich die Kaufkraft im Laufe der Zeit. Um das zu verhindern, kann es sich lohnen für mittel- und langfristige Sparziele, in Aktien zu investieren. Das geht am einfachsten mit breit gestreuten Indexfonds, so genannten ETFs. Wichtig: Da auch hier die Kurse schwanken können, kann es sinnvoll sein, das Ersparte für kurzfristige Ziele auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto liegen zu lassen.