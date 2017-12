Höchste Zeit für Weihnachtspakete

Engpässe bei den Paketdiensten

Erstmals hat in diesem Jahr Hermes mit großen Onlineshops Höchstgrenzen für den Paketversand vereinbart. Will ein Shop mehr Pakete versenden, kann Hermes das ablehnen. Bisher sind die Grenzen nach Angaben einer Sprecherin aber noch nicht überschritten worden.

Allerdings haben die großen Internetshops in der Regel Verträge mit mehreren Paketdiensten, so dass sie zur Not auf einen anderen Anbieter ausweichen können. Der Bundesverband Paket und Expresslogistik beruhigt deshalb und verspricht: Sämtliche Pakete kommen pünktlich an!

Verschiedene Fristen für den Versand

Vorausgesetzt natürlich sie sind rechtzeitig auf den Weg gebracht worden: Private Pakete müssen bei den meisten Anbietern in diesem Jahr bis zum 20. oder spätestens 21. Dezember abgegeben werden, damit sie noch vor dem Fest zugestellt werden können.

Für Online-Bestellungen gelten andere Fristen: Die ersten Shops nehmen am 15. Dezember die letzten Weihnachts-Bestellungen an, bei anderen sind auch am 21. oder 22. Dezember noch Einkäufe möglich, die vor dem Fest zugestellt werden.

Im Extremfall können vereinzelt sogar noch am 23. Dezember letzte Geschenke bestellt werden. Allerdings gilt das nur bei sehr wenigen Anbietern, die eine Lieferung am selben Tag bieten. Und das nur für ausgewählte Produkte, die regional auf Lager sind. Verlassen sollte man sich darauf besser nicht!