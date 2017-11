Rasanter Preisanstieg bei Flugtickets

Engpass bei innerdeutschen Flügen

Air Berlin war die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft, und auf vielen innerdeutschen Strecken der einzige Konkurrent von Lufthansa und deren Tochtergesellschaft Eurowings. Nach dem Aus für Air Berlin kann Lufthansa die Nachfrage kaum abdecken.

Zwar will der Konzern rund 80 der ehemaligen Air-Berlin-Flieger übernehmen. Die Maschinen stehen aber in Depot, bis die europäische Wettbewerbsbehörde in Brüssel der Übernahme zustimmt.

Bis dahin fehlen im innerdeutschen Flugverkehr täglich rund 60.000 Sitzplätze, so die Schätzung von Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Frühestens im Januar könnte sich die Lage normalisieren.

Ticketpreise drastisch gestiegen

Das Vergleichsportal Mydealz.de hat Ticketpreise auf innerdeutschen Strecken zwischen Oktober und November verglichen. Ergebnis: Bei kurzfristigen Buchungen sind die Preise werktags um gut 25 % gestiegen, an Wochenenden sogar um knapp 40 %. Reisende berichten außerdem von überbuchten Flügen.