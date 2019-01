Spartipps zur Reduzierung von Fixkosten

Bankgebühren und Kreditkosten

Derzeit sind die Kreditzinsen recht niedrig. Es kann sich also lohnen, bestehende Kredite umzuschulden und so die Zinslast zu senken. Aber Vorsicht: Das lohnt sich nur, wenn die Abschluss- und Bearbeitungsgegühren die Ersparnis nicht aufheben. Wer eine unaufschiebbare Anschaffung plant, sollte lieber mit der Bank sprechen und einen Kredit abschließen als den Dispo-Kredit in Anspruch zu nehmen, um so die hohen Dispo-Zinsen zu sparen.