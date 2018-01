Mildere Strafen für Fahrerflucht gefordert

Polizei gegen Lockerung

Auch bei Wolfgang Packmohr. Er leitet das Verkehrskommissariat der Polizei Essen/Mülheim und hält von einer milderen Strafe bei Fahrerflucht dennoch nichts: „Auch kleine Schäden können teuer sein. Das sollte man nicht leichtfertig abtun. Harte Strafverfolgung im Fall der Fahrerflucht ist das richtige Signal.“

Manche Verkehrsrechtler sehen im Paragraphen 142 allerdings ein grundsätzliches Dilemma, in dem die Rechtsordnung steckt. So auch der Gelsenkirchener Anwalt Arndt Kempgens: „Das ist ein Fremdkörper im deutschen Strafrecht. In anderen Fällen muss ich mich nicht selbst belasten. Aber bei jedem noch so kleinen Unfall muss ich vor Ort bleiben und mich der Gefahr einer Strafverfolgung aussetzen.“