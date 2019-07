Verbraucherschützer begrüßt Urteil

Dass die Richter den Onlinehändlern so ausdrücklich eine schnelle und effiziente Kommunikationsform vorschreiben, findet Verbraucherschützer Heiko Dünkel erfreulich: " Verbraucher dürfen auch künftig nicht an der Nase herumgeführt werden und immer in derselben Hilfedatei landen. " Die anderen Kontaktformen müssten mindestens so gut sein wie das Telefon.

"Wir fanden allerdings, dass ein Telefon die einfachste Möglichkeit ist, in Kontakt zu treten", sagt Dünkel, der als Rechtsreferent beim Dachverband der Verbraucherzenttralen (vzbv) arbeitet.

Klage gegen Amazon

Onlinehändler im Visier

Der Dachverband der Verbraucherzentralen hatte 2013 den Onlineriesen Amazon verklagt. Der vzbv störte sich daran, dass beim Bestellen eine Telefonnummer erst nach mehreren Klicks sichtbar wurde. Damit verstoße der Versender gegen Informationspflichten. Bislang war im deutschen Recht die Angabe der Telefonnummer vorgeschrieben.

Noch kein endgültiges Urteil

Ob auch in dem konkreten Fall die Alternativen wie Rückruf-Service und Onlinechat ausreichen, damit Kunden " schnell und effizient " mit dem Händler kommunizieren können – das muss demnächst der Bundesgerichtshof entscheiden. Er hatte den Fall zur generellen Klärung an den EuGH verwiesen. Denn Grundlage für die Vorgaben ist die europäische Verbraucherrechte-Richtlinie.

Kleine Unternehmen sind erleichtert