Reisemängel richtig reklamieren

Für kurze Flüge bis 1.500 Kilometern gibt es 250 Euro, für längere bis 3.500 km sind es 400 Euro, für Langstreckenflüge über 3.500 Kilometer sogar 600 Euro. Zudem müssen sich Fluggesellschaften während der Wartezeit um die Verpflegung der Passagiere kümmern und ihnen bei Bedarf ein Hotelzimmer zur Verfügung stellen.

Kein Geld bei Streik oder Unwetter

Von der Entschädigung ausgenommen sind Flüge, die wegen Streiks, Vogelschlag, politischer Unruhen im Reiseland oder wegen eines Unwetters verspätet oder gar nicht starten konnten.

Bei der Fluggesellschaft beschweren

Passagiere sollten sich schon am Flughafen eine Bestätigung holen, wie lang die Verspätung und was die Ursache dafür war. Anschließend können sie ihre Ansprüche schriftlich bei der Fluggesellschaft geltend machen. Im Streitfall hilft die Schlichtungsstelle Öffentlicher Personenverkehr (SÖP) in Berlin kostenlos.

Eine Alternative sind Anwaltsbüros, die sich auf Verspätungen spezialisiert haben, und für die Kunden die Entschädigung eintreiben. Das kostet aber eine Provision von bis zu 30 Prozent der Entschädigungssumme. Die Ansprüche verjähren erst nach drei Jahren.

Mängel im Hotel

In welcher Höhe der Reisepreis gemindert werden kann, wenn es bei einer Pauschalreise im Hotel Mängel gab, ist leider nicht so genau festgelegt. Eine Orientierung geben die "Frankfurter Liste" oder die "Kemptener Liste". Demnach erhielten Reisende, deren Hotel sich noch in Bau befand, 60 Prozent des Reisepreises zurück. Für den fehlenden Meerblick gab's immerhin sieben Prozent Erstattung.