Einzelaktien: Reizvoll, aber riskant

Alles auf eine Karte – das ist an der Börse in der Regel keine gute Idee. Gerade zum Einstieg eignen sich daher breit gestreute ETFs, die möglichst viele Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und Regionen der Welt abbilden. So sinkt das Risiko, große Teile des investierten Geldes zu verlieren. Zugleich profitieren Anleger aber von Renditen, von denen Sparer, die ihr Geld auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto parken, nur träumen können.

Das Investment in Einzelaktien ist wesentlich riskanter – gerät das entsprechende Unternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten, steigt die Gefahr, das investierte Geld zu verlieren. Allerdings hat das Investment in Einzelaktien auch einige Vorteile. So können Anleger zum Beispiel viel besser steuern, in welche Unternehmen sie investieren.