Einstieg an der Börse: Diese drei Fehler gilt es zu vermeiden

Fehler Nummer 1: Alles auf eine Karte

Fachleute empfehlen, das Risiko breit zu streuen. So lässt sich verhindern, dass das eigene Vermögen zu sehr von der wirtschaftlichen Situation einzelner Unternehmen abhängt. Eine solche Streuung wäre theoretisch möglich durch das Kaufen von Einzelaktien vieler Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und verschiedenen Regionen der Welt. Allerdings müssten Privatanleger wirklich viele Einzelaktien kaufen, um das Risiko breit zu verteilen. Hinzu kommen die Ordergebühren, die beim Kaufen und Verkaufen dieser Einzelaktien jedes Mal aufs Neue anfallen.

Deutlich einfacher und wirkungsvoller ist eine solche Risikostreuung über Indexfonds, so genannte exchange-traded funds, kurz: ETFs. Dabei handelt es sich um Pakete von Aktien, die die Zusammensetzung eines Wertpapierindexes abbilden.

"Wenn ich ein Paket aus 2000 Aktien habe, schwankt das nicht so. Dadurch, dass ich immer den Durchschnitt betrachte, fallen die Extrema raus ", sagt Prof. Dr. Christine Laudenbach, Verhaltensökonomin an der Universität Bonn. Das Risiko extremer Verluste, aber auch die Chance auf enorme Gewinne reduzieren sich so.

Fehler Nummer 2: Kurzfristige Anlage

Außerdem sollten gerade Einsteiger nicht ihr komplettes Vermögen in Wertpapiere investieren. Zwar hat sich der Wert der weltweiten Aktienmärkte in den vergangenen 20 Jahren etwa vervierfacht, doch auch Phasen mit niedrigen Kursen hat es immer wieder gegeben. Wer seine Aktien in solchen Phasen verkaufen muss, nimmt mitunter Verluste in Kauf.