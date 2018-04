SB-Kassen: Wo Kunden selbst scannen dürfen

Zwei Modelle: Mit Lesegerät und Scanner

Die meisten Geschäfte in Deutschland setzen dabei auf Scanner-Kassen. Der Kunde geht dabei mit seinen Einkäufen zur Selbstbedienungskasse, scannt alle Artikel ein und bezahlt anschließend in bar oder mit Karte seine Waren. Bei einigen Händlern sind diese Kassen mit einer Waage kombiniert. Die erkennt am Gewicht, ob der richtige Artikel eingescannt wurde.

Darüber hinaus experimentieren Läden auch mit Lesegeräten. Der Kunde geht mit dem Handapparat durch die Gänge und scannt jeden Artikel, wenn er ihn in den Einkaufswagen legt. Am Ende des Einkaufs werden alle Daten an der Kasse ausgelesen.