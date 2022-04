Fünf Tipps zum Energiesparen

Tipp 2: Spritsparend fahren

Wir können auch beim Autofahren selbst Sprit sparen, indem wir vorausschauender und gleichmäßiger fahren. Und in den meisten Fällen kommen wir genauso zügig an, sagt Motorjournalist Alexander Bloch: " In der Stadt ist es ganz wichtig, dass man sich auch die Ampelphasen anschaut. Immer nur an die Ampel ranrasen und wieder ruckartig losfahren, das kostet sehr viel Sprit." Genauso lohnt es sich, die Geschwindigkeit zu reduzieren und auf der Autobahn zu überlegen, ob die 10 km/h mehr unbedingt sein müssen.