Drucken bis zum letzten Tropfen

Was zählt, sind die Seiten – nicht der reale Verbrauch

Die meisten Drucker zählen die Anzahl gedruckter Seiten und streiken, sobald die Maximalzahl erreicht ist. Das funktioniert über einen Chip, der entweder im Gerät oder in der Kartusche bzw. Patrone eingebaut ist. Dieser überprüft allerdings nicht den Restbestand von Tinte und Toner, sondern nur die gedruckte Zahl der Seiten. Heißt: Wer Seiten nur minimal bedruckt, verbraucht weniger, soll aber trotzdem eine neue Kartusche oder Patrone einlegen. Erst dann funktioniert das Gerät wieder. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern geht auch ins Geld.

Zähler selbständig zurücksetzen

Bei einigen älteren Druckern lässt sich der Zählerstand an der Kartusche auf null zurücksetzen, sodass das Gerät wieder in Betrieb geht. Das funktioniert entweder manuell am Gerät oder im internen Druckermenü des Computers. Das allerdings ist eher etwas für Tüftler und birgt die Gefahr, dass etwas schief läuft – im schlimmsten Fall funktioniert der Drucker dann gar nicht mehr.

Sparen beim Ankauf

Wer bei den Kartuschen sparen will, kann Nachfertigungen anderer Hersteller nutzen, statt die Originalprodukte zu kaufen. Diese kosten häufig nur einen Bruchteil des Originals, sind aber in vielen Fällen genauso gut. Stiftung Warentest hat einige getestet und festgestellt: die meisten Fremdpatronen drucken zuverlässig. Eine ebenfalls günstige und auch umweltschonende Alternative bieten Refill-Stationen. Anbieter solcher Stationen werben damit, Originalpatronen zu säubern und wiederzubefüllen.

Recyceln statt wegschmeißen

Leere Patronen und Kartuschen landen häufig im Hausmüll. Da gehören sie aber nicht hin, denn sie sind eigentlich Elektroschrott. Stattdessen kann man die Kartuschen beim Fachhändler zurückgeben, der sie entweder recycelt oder fachgerecht entsorgt. Auffüllstationen nehmen ebenfalls Patronen und Kartuschen an und bezahlen teils sogar dafür.