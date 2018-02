Steuerermäßigung auf Diesel in der Diskussion

Für Dieselfahrer könnte es also in Zukunft teurer werden. Denn zur Diskussion steht auch die aktuell gültige Steuerermäßigung auf den Dieselkraftstoff. Viele Umweltverbände, die Chefin des Bundesumweltamtes und einige Wissenschaftler würden sie lieber heute als morgen abschaffen. Aber das müsste die Bundesregierung in Berlin tun. Und danach sieht es derzeit nicht aus.

Käufer sind vorsichtig geworden