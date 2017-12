Diskutieren Sie mit: Wie klappt der Umtausch?

Der Pulli in der falschen Größe oder die Puppe, die zweimal unterm Baum lag – jetzt beginnt das große Umtauschen. Dabei gibt es ein paar Regeln. Aber es kommt auch auf die Kulanz im Geschäft an. Was sind Ihre Erfahrungen? Klappt es mit dem Umtausch?