Regionale Unterschiede in der Entwicklung

Interessant wird es aber beim Blick auf die Entwicklung der Überschuldung. Vergleicht man die Zahlen von 2018 mit den von 2013, zeigt sich, dass es einzelne Kreise und Städte gibt, in denen die Quote gegen den Trend sogar gesunken ist - an der Spitze die Großstädte Bonn und Düsseldorf, mit etwas Abstand folgen Bielefeld und Köln.

Demgegenüber gibt es die größten Zuwächse erneut im Ruhrgebiet. In Herne, Duisburg, Oberhausen, Gelsenkirchen und Hagen steigt die Überschuldungsquote um bis zu zwei Prozentpunkte.

Wohnkosten sind einer der Gründe für die Überschuldung