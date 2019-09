Um dem Klimawandel zu begrenzen, muss der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid (CO2) sinken. Dazu will die Politik am Freitag (20.09.2019) das Klimapaket auf den Weg bringen". Weltweit wird zudem der Schülerprotest "Fridays for Future" durch Aktionen unterstützt. Was aber kann jeder tun, um im Alltag klimafreundlicher zu leben?

"Flugscham" - Aufs Fliegen verzichten

Das meiste CO2 spart, wer auf Flugreisen verzichtet. Das Wort von "Flugscham" kommt daher nicht von ungefähr. Aber auch das Auto schlägt sich negativ in der persönlichen CO2-Bilanz nieder. Mit dem CO2-Rechner können Sie einfach und schnell den CO2-Ausstoß Ihres Autos berechnen, mit dem von anderen Verkehrsmitteln vergleichen und klimafreundlicher pendeln und reisen. Probieren Sie es aus!