Modelsweek: Casting mit teuren Folgen

Verbraucherschützer warnen vor Castings, die in bekannten Hotels stattfinden, zuletzt unter anderem in Ratingen, Bonn und Duisburg. In der Einladung ist von der "Modelsweek" noch keine Rede. Gesucht werden Gesichter zum Beispiel für Fotoshootings, Werbeclips, Musikvideos. Der Vertrag für die Onlineplattform wird den Models beim Casting überraschend vorgelegt. Kosten: 675 Euro.

Überrumpelt beim Casting

Die Unterschrift ist Bedingung für das folgende Fotoshooting. Castingteilnehmer berichten, ihnen sei vorgerechnet worden, dass sie das Geld schnell durch Aufträge wieder reinholen könnten. Sie seien überrumpelt gewesen und hätten die Vertragsbedingungen in der stressigen Castingsituation nicht verstanden. Das Fotoshooting habe nur wenige Minuten gedauert.

"Gewerblicher Daueranzeigevertrag" in eigener Sache

Sedcard von Modelsweek-Kunde Neso Salijevic

Der Vertrag hat es in sich. Er macht die Models zu Anzeigenkunden. Die Sedcard auf "Modelsweek.de" ist eine gekaufte Anzeige in eigener Sache. Laufzeit: ein Jahr. Außerdem unterschreibt man, dass man Gewerbetreibender ist und auf sein Widerrufsrecht verzichtet.

Normalerweise trägt die Agentur das Risiko

Üblich ist in der Branche ein anderes Vorgehen: Eine seriöse Agentur finanziert die Fotos für die Sedcard und trägt das finanzielle Risiko, falls ein Newcomer keine Aufträge bekommt.

Auch in einem zweiten Punkt unterscheidet sich die Modelsweek: es gibt keine aktive Vermittlung zwischen Models und Kunden. Jobs bekommt ein Model nur, wenn ein Kunde im Internet auf das Profil stößt und Kontakt aufnimmt.

Castingteilnehmer aus verschiedenen Städten berichten, dass sie nie kontaktiert worden seien.

Verwirrung durch wechselnde Agentur-Namen

Verbraucherschützer warnen seit vielen Jahren vor der Modelsweek-Masche. Doch die Warnung kommt aus einem bestimmten Grund nicht an: Die Casting-Einladungen kommen von wechselnden Agenturen mit international klingenden Namen wie "Actors up!" aus Mailand, "Essential Casting" aus London und "Castingion" aus Roubaix in Frankreich.

Sie ködern Interessenten damit, dass man ein "Typ" sein müsse, um Erfolg zu haben. Auf den Internetseiten aller drei Agenturen findet sich die Aussage: "Unser Dienst ist seriös und vor allem kostenlos."

Herausgeber der Webseite: Lorraine Media

Herausgeber der "Modelsweek" ist "Lorraine Media" aus Berlin, offenbar eine Briefkastenfirma. Unter der Geschäftsadresse wird die Post von einem Büroservice abgeholt.

Lorraine Media: offenbar Briefkastenfirma

Lorraine Media äußert sich zu Fragen und Vorwürfen nur schriftlich. Wie viele Castings sie veranstaltet und wie viele juristische Auseinandersetzungen es gibt, beantwortet die Firma nicht. Sie behauptet, dass Models eine erhebliche Anzahl von Jobangebote erhalten hätten und belegt das mit anonymisierten Kundenanfragen. Zur Frage nach den wechselnden Agenturen schreibt sie: "Wir arbeiten mit vielen, auch internationalen, Partnern und Agenturen zusammen."

Auffällig: Text und Layout der Homepages von "Actors up!", "Essential Casting" und "Castingion" sind großenteils identisch.

Lukratives Geschäft