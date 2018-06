Onlinesparen mit Cashback

Je nach Portal unterschiedliche Gültigkeiten fürs Guthaben

Nicht bei jedem Anbieter ist das Guthaben unbefristet gespeichert. Bei "Cashback-Deals" verfällt die Summe nach einem Jahr, bei "igraal", wenn man sich zwei Jahre lang nicht eingeloggt hat. Bei vielen weiteren Anbietern verfällt das Guthaben bei einer Kündigung ersatzlos. Dazu kann es Wochen dauern, bis der Verkäufer die Gutschrift freigegeben hat. Ein weiterer Haken: Der Kunde muss sich bei vielen Portalen erst ein Mindestguthaben ansparen, bevor es ausgezahlt wird. Bei "Andasa" liegt es bei 30 Euro, bei "Cashback-Deals" bei 25 Euro.

Fazit: Entweder ganz oder gar nicht nutzen

Wer richtig sparen will, muss vor fast jedem Onlinekauf nach dem besten Rabatt im Internet suchen. Diese Recherche kostet Zeit und so hat der User nach kurzer Zeit gleich mehrere Portale, auf denen er registriert ist. Wer ein Portal nicht regelmäßig nutzt, kommt nur sehr mühsam auf den entsprechenden Mindestbetrag. Wenn der Kunde dafür aber nur ein bis zwei Jahre Zeit hat, verfällt das Guthaben und so kommt am Ende kein Geld zurück aufs Konto. Für alle, die aber oft online shoppen, kann das Cashback-Portal lukrativer sein, als die Payback-Karte im Portemonnaie.